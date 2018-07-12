Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.
Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin dünkü oturumlarından ticaret savaşına ilişkin endişeleri besleyecek yeni açıklamaların gelmemesi ile risk iştahında artış yaşanırken, bu durum Asya piyasalarına pozitif yansıdı.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puanın üzerine çıkarken, günü de yüzde 1,2 artışla 22.187,96 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 112,4 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de yuanın dolar karşısındaki düşüşünü devam ettirmesine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, kapanışa yakın yüzde 2,1 artarak 2.836,2 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artarak 36.657,7 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.285,06 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 28.541,90 puanda seyrediyor.