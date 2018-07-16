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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Çin'de bugün açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 arttı. Piyasada ülke büyümesinin yüzde 6,8 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyordu. Açıklanan ikinci çeyrek büyümesiyle birlikte, Çin ekonomisinde GYSH yılın ilk yarısında ise yüzde 6,8 artmış oldu.

Öte yandan ülkede perakende satışlar haziranda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9 artarken, işsizlik oranı yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak kapanışa yakın 2.809,16 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 36.454,82 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 28.419,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 2.303,01 puanda seyrediyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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