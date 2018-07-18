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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu sonrasında pozitif seyreden pay piyasaları, "ticaret savaşına" ilişkin açıklamaların devam etmesi ile baskı...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu sonrasında pozitif seyreden pay piyasaları, "ticaret savaşına" ilişkin açıklamaların devam etmesi ile baskı altında kalırken, bu durum Asya borsalarında dalgalı bir seyrin izlenmesini beraberinde getirdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 artışla 22.794,19 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 113,15 ile 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Çinli yetkililer, ABD'nin gümrük tarife artışlarının gerekçesi olarak öne sürdüğü, Pekin yönetiminin haksız ticaret pratiklerinden kazanç sağladığı eleştirisine yanıt vererek, kimsenin zararına ticaret yapmayacağını bildirdi. Karşılıklı açıklamaların gelmesi, yatırımcı risk iştahını azaltan önemli bir unsur olarak öne çıkarken, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.794,0 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.609,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 28.100,18 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.290,11 puanda seyrediyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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