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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.Ticaret savaşına ilişkin endişelerle Çin yuanı dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken,...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Ticaret savaşına ilişkin endişelerle Çin yuanı dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum Asya borsalarında satış baskısını artırdı.

Dolar/Çin yuanı paritesinin 6,7493 ile 27 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından Şanghay bileşik endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.800 puanın altına geriledi. Endeks, üst üste 4'üncü işlem gününde de değer kaybederken, kapanışa yakın yüzde 0,5 azalışla 2.773,5 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalat yüzde 2,5 ve ihracat yüzde 6,7 artış kaydetti. Bu dönemde ülkede dış ticaret fazlası ise 721,4 milyar yen oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verilere karşın, yendeki volatilitenin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,1 düşüşle 22.764,68 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise dün 113,2 ile 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 112,6 sınırına kadar gerilerken, saat 09.50 itibarıyla 112,8 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 28.043,30 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 2.284,22 puanda seyrediyor. Pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1'lik kazançla 39.396,76 puanda bulunuyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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