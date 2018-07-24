Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Endeks, gün içinde en yüksek 22.555,05 ve en düşük 22.416,23 puanı görmesinin ardından kapanışta yüzde 0,5 artarak 22.510,48 puan oldu.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki güç kaybının etkisiyle yene olan talebin artması, dolar/yen paritesini baskı altında bıraktı. Dün 110,754 seviyesine gerileyen dolar/yen paritesi, bugün yeniden 111 direncinin üzerine çıkarak 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak 2.911,47 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,6 primle 2.905,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 36.866,06 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.280,20 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 primle 28.679,60 puanda bulunuyor.



