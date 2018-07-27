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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Hafta boyunca Asya borsalarında hakim olan dalgalı seyrin bugüne de taşındığı görülürken, Çin yuanındaki değer kayıplarının sürmesi "likidite...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Hafta boyunca Asya borsalarında hakim olan dalgalı seyrin bugüne de taşındığı görülürken, Çin yuanındaki değer kayıplarının sürmesi "likidite şoku" endişelerinin dillendirilmesini ve ekonomiyi destekleyici tedbirlerin alınması yönündeki beklentileri beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,7 düşüşle 2.882,23 puana gerilerken, dolar/yuan paritesi 6,82 seviyelerine ulaştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 artışla günü 22.688,30 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dün 110,6 seviyelerine kadar gerilemesi sonrası bugün 111 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 36.984,64 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.293,52 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 28.781,14 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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