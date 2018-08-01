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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kararlarının ardından dün yükselişle günü tamamlayan Nikkei 225 endeksi bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks, en yüksek 22.678,06...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kararlarının ardından dün yükselişle günü tamamlayan Nikkei 225 endeksi bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks, en yüksek 22.678,06 puan ve en düşük 22.352,21 puanı gördükten sonra günü yüzde 0,9 artışla 22.746,70 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 112,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.836,90 puanda bulunurken, dolar/yuan paritesi yüzde 0,2 yükselişle 6,8187 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.597,15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 28.452,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.307,07 puanda seyrediyor.


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