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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 1'lik düşüş kaydetmesinin ardından bugün yükselişe geçerken, günü de yüzde...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 1'lik düşüş kaydetmesinin ardından bugün yükselişe geçerken, günü de yüzde 0,1 artışla 22.525,18 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün yüzde 2'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdü. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 kayıpla 2.762,1 puanda bulunuyor. Çin yuanı da dolar karşısında zayıflamaya devam ederken, yuan/dolar paritesi 6,8770 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 6,8750 seviyelerinde denge buldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 37.427,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.733,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.287,65 puanda seyrediyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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