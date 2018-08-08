Asya borsaları İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret fazlası ise 177 milyar yuana geriledi. Verilerin...

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01