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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 azalışla 21.857,43 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay...

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 azalışla 21.857,43 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 2.789,36 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,66 düşüşle 37.621,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 azalışla 28.004,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,50 değer kaybederek 2.248,45 puanda seyrediyor.

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Asya PiyasalarıPiyasalar
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