Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında hafta başında yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Pazartesi ve salı günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpların yaşandığı Asya borsalarında, bugün işlemlerin sınırlı da olsa sakinleşmeye işaret ettiği görüldü. Bölgede veri gündeminin zayıf olması ve ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması, Güney Kore hariç endekslerde pozitif seyri beraberinde getirdi.

Japonya'da imalat sanayideki gelişimi göstermesi açısından yakından takip edilen çekirdek makine siparişlerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi sonrasında Nikkei 225 endeksi artıya geçti. Endeks, en düşük 23.373,54 puana kadar gerilemesinin ardından, pozitif verinin etkisiyle kayıplarını telafi etti ve günü de yüzde 0,2 artışla 23.506,04 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 113 sınırının hemen üzerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.703,06 ve en yüksek 2.743,55 puanı görmesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 2.725,07 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 düşüşle 2.229,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 26.329,25 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 34.649,95 puanda seyrediyor.