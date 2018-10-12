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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, dünkü sert düşüşlerin ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Dün Çin başta olmak üzere yüzde 3 ila 5 arasında sert düşüşlerin yaşandığı Asya borsalarının birçoğu, bugün yüzde...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, dünkü sert düşüşlerin ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün Çin başta olmak üzere yüzde 3 ila 5 arasında sert düşüşlerin yaşandığı Asya borsalarının birçoğu, bugün yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetti.

Çin'de eylülde geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında ihracat yüzde 14,5 ve ithalat yüzde 14,3 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artan ihracat verileri sonrası ülke, eylülde 31,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Piyasalarda, Çin'in 19,2 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesi bekleniyordu.

Açıklanan pozitif veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1 değer kazanarak 2.609,23 puan oldu.

Japonya'da ağustosta önceki aya kıyasla hizmet sektörü endeksinin yüzde 0,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanmasının ardından Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,5 primle 22.694,66 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 artışla 112,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 primle 34.691,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 25.756,55 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 kazançla 2.161,85 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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