İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan ABD borsalarının ardından Asya borsaları da artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 23.000 puanı test etmesi sonrası gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 1,3 primle 22.841,12 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 112,3 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün en yüksek 2.582,55 puanı ve en düşük 2.517,57 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 arttı ve 2.561,61 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 35.232,82 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 25.462,26 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'i aşan primle 2.167,51 puanda seyrediyor.



