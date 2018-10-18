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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün yaşanan yükseliş, bugün yerini düşüşe bıraktı.Küresel risk iştahının artmasıyla dün pozitif seyreden Asya borsalarında, ABD'nin posta hizmeti anlaşmasından çekilebileceği haberlerinin özellikle...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün yaşanan yükseliş, bugün yerini düşüşe bıraktı.

Küresel risk iştahının artmasıyla dün pozitif seyreden Asya borsalarında, ABD'nin posta hizmeti anlaşmasından çekilebileceği haberlerinin özellikle Çin'in perakende devlerini olumsuz etkileyeceği yorumları ve Japonya'da beklentileri karşılamayan dış ticaret verileri sonrasında bugün düşüş yaşandı.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi en düşük 22.637,29 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,8 azalışla 22.658,16 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 112,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.498,40 puanla Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,5 düşüşle 2.498,40 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 34.779,58 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 25.285,19 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 gerilemeyle 2.149,38 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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