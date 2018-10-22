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Asya borsaları

- Çin'de Şanghay bileşik endeksi teşvik beklentileriyle yüzde 4,2 yükseldi - Japonya'da Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artarak 22.616,0 puandan günü tamamladı

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Çin piyasalarında teşvik beklentileri ile başlayan ralli öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Çin'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kalması ve pay piyasalarında iki hafta süren hızlı düşüşün ardından yeni haftaya ekonomi yönetiminin teşvik söylemleri ile başlandı.

Vergi indirimi ve sermaye piyasalarına destek gibi teşviklerin gelebileceği yönündeki haberlerle ralli yapan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 4,2 değer kazanarak 2.657,96 puan oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın, Çin borsasındaki hızlı yükselişin desteğiyle toparlayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artarak 22.616,0 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 112,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.448,80 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 26.126,62 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.158,72 puanda seyrediyor.

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