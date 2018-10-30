Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanacağı beklentilerinin artmasıyla bugün Çin borsasında alımlar güçlendi. Şanghay bileşik endeksi 2.586,92 puana kadar yükselmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,2 artarak 2.572,68 puan oldu.

Japonya'da eylül ayı işsizlik oranının yüzde 2,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 yükseldi ve günü de 21.457,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 112,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 34.005,86 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.707,58 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.018,83 puanda seyrediyor.



