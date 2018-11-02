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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde hızlı yükselişler yaşandı.Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, yatırımcı risk iştahını desteklerken, Asya borsalarında hızlı yükselişleri...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde hızlı yükselişler yaşandı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, yatırımcı risk iştahını desteklerken, Asya borsalarında hızlı yükselişleri de beraberinde getirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.308,42 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 2,6 kazançla 22.243,66 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak analistlerin teknik açıdan kritik sınır olarak nitelendirdiği 113 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin, 2.650 puan direncini aşması sonrası yükselişi ivme kazandı ve endeks, 2.675,86 puana kadar çıktı. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 2,6 primle 2.672,61 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 35.036,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 yükselişle 26.414,85 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 primle 2.095,16 puanda seyrediyor.



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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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