Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow'un, cuma günü katıldığı televizyon programında Çin ile ticaret müzakerelerinde önemli...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow'un, cuma günü katıldığı televizyon programında Çin ile ticaret müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini belirtmesinin ardından, cuma günü hızlı yükselen Asya borsaları bugün geriledi. Bölgede açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir tablo ortaya koyması da Asya borsalarındaki düşüşü destekledi.

Hizmet sektörü PMI ekimde önceki aya göre Japonya'da 2,2 puan artarak 52,4'e ulaşırken, Çin'de Caixin tarafından açıklanan veriler endeksin 2 puan azalarak 50,8'e gerilediğini gösterdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,55 düşüşle 21.898,99 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.660,90 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalarak 34.919,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 gerileyerek 25.931,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2.076,92 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1