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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerine göre, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla dolar bazında...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerine göre, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla dolar bazında ihracat yüzde 15,6 ve ithalat yüzde 21,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ihracat ve ithalat verileri sonrasında, küresel ticaret endişeleri azalırken, Şanghay bileşik endeksi 2.662,37 puana kadar yükseldi. Endeks, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle kapanışa yakın ise düşüşe geçti ve yüzde 0,2 azalarak 2.635,50 puan oldu.

Yenin dolar karşısında son bir ayın en düşük seviyelerinde seyretmesinin, ihracatçı şirket hisselerini desteklemesiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 22.500 puanı aştı. En yüksek 22.583,43 puanı gören Nikkei 225 endeksi, günü ise yüzde 1,8'lik primle 22.486,92 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.237,68 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 26.263,46 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.121,36 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, Kuzey Kore'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği haberleriyle kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 2.092,63 puana geriledi.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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