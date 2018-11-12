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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşı ve petrol fiyatlarındaki volatiliteye ilişkin endişelerinin sürmesi, yeni haftanın ilk işlem gününde Asya...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşı ve petrol fiyatlarındaki volatiliteye ilişkin endişelerinin sürmesi, yeni haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında dalgalı bir seyrin izlenmesine yol açtı.

Öte yandan düşük enflasyonla mücadele eden Japonya'da, yakından takip edilen Üretici Fiyat Endeksi, ekimde yıllık yüzde 2,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Veri sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak 22.269,88 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin, analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdikleri 2.600 puanı aşması sonrasında yükselişi ivme kazandı ve kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kazanarak 2.630,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.109,92 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.080,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 primle 25.618,71 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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