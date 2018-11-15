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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasını onaylaması ve Brent petrolün varil fiyatının dün 65 doların...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasını onaylaması ve Brent petrolün varil fiyatının dün 65 doların altına inmesi sonrasında bugün 66,4 dolara çıkması risk iştahını desteklerken, söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında Japonya hariç yükseliş görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.610-21.820 puan bandında hareket etmesi sonrasında günü yüzde 0,2 düşüşle 21.803,62 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 113,5 ile dünkü kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin 2.650 puan seviyesini aşması sonrasında yükselişi ivme kazanırken, endeks kapanışa yakın yüzde 1,4 artarak 2.668,2 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artarak 35.327,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselerek 25.963,10 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.085,50 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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