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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.Japonya'da ekim ayına ilişkin ihracat yüzde 8,2, ithalat ise yüzde 19,9 arttı.Açıklanan verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,65 artışla...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.

Japonya'da ekim ayına ilişkin ihracat yüzde 8,2, ithalat ise yüzde 19,9 arttı.

Açıklanan verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,65 artışla 21.821,16 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,91 kazançla 27.053, 51 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 2.100,56 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 artışla 35.611,85 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 primle 26.283,30 puanda seyrediyor.

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Asya Borsaları
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