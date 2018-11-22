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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde geçen yılın aynı dönemine...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan enflasyon verileri sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artışla 21.646,55 puandan kapandı.

Dolar/yen paritesi ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 113 sınırını aşmasının ardından bugün 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.634,48 ve en yüksek 2.658,00 puanı gördükten sonra kapanışa yakın yüzde 0,16 azalışla 2.647,52 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 düşüşle 2.068,87 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 35.276,57 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükselişle 26.019,06 puanda seyrediyor.

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