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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası jeopolitik risklerin öne çıktığı...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası jeopolitik risklerin öne çıktığı görülürken, Asya tarafında bölge çapında teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Petrol fiyatlarının yüzde 2'ye yakın değer kazanması ise enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerine negatif yansıdı. Bu durum, Asya borsalarındaki yükselişi sınırladı.

Söz konusu gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 artarak günü 21.812,00 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,22 değer kazanarak 113,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.568,04 puanla 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,15 azalarak 2.575,56 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,24 artışla 2.083,02 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 yükselişle 35.096,64 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,61 primle 26.344,40 puanda seyrediyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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