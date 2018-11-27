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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları,küresel risk iştahının artmasıyla Çin hariç pozitif seyretti.Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları,küresel risk iştahının artmasıyla Çin hariç pozitif seyretti.

Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,64 artışla 21.952,40 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 azalışla 2.574,68 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,79 kazançla 2.099,42 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 35.430,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,04 primle 26.387,94 puanda seyrediyor.

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