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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Makro ekonomik gündemin zayıf olduğu Asya borsalarında, dış gelişmelerin takip edildiği ve küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görüldü. Japonya'da...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Makro ekonomik gündemin zayıf olduğu Asya borsalarında, dış gelişmelerin takip edildiği ve küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.216,98 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,02 artışla 22.177,02 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük yatay seyrin ardından bugün yükselişe geçerken, kapanışa yakın yüzde 1,05 primle 2.601,70 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.108,22 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 yükselişle 35.755,10 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,26 primle 26.663,44 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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