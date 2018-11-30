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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.Küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi olarak Arjantin'in başkenti Buenos...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi olarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öne çıkarken, bu kapsamda gerçekleştirilecek ikili görüşmeler yakından takip edilecek. Zirvede ABD ile Çin yetkililerinin yarın yapması beklenen görüşme de ticaret savaşına ilişkin gidişat açısından önemli ipuçları verecek.

Bugün makro ekonomik gündemin de yoğun olduğu Asya piyasalarında, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkarması sonrasında Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.102,09 puana geriledi.

Japonya'da sanayi üretimi ile işsizlik oranı verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonomiye ilişkin karışık bir tablo ortaya koyarken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarak günü 22.351,06 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,4 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin, G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışı öncesinde oldukça dalgalı bir seyir izlediği dikkati çekiyor. Endeks, 2.555,32 puanla 30 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,7 artışla 2.586,18 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 36.224,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 26.583,50 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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