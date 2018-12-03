banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa erenler dünya Trabzon Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşme sonrasında haftaya alış ağırlıklı...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşme sonrasında haftaya alış ağırlıklı başlayan Asya piyasalarında, Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa tarifenin yüzde 25'e yükseltileceği belirtildi.

Söz konusu gelişme sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,57 yükselişle 2.654,80 puandan tamamladı.

Japonya'da kasım imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 51,8'den 52,2'ye yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 22.574,76 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 1,67 kazançla 2.131,93 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 azalışla 36.149,22 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,41 değer kazancıyla 27.145,19 puanda seyrediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1