Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.033,41 puanla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,4 azalışla günü 22.036,05 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Hafta sonu G20 Liderler Zirvesi'nde yapılan görüşmeler kapsamında, ABD ile Çin arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda uzlaşma çıkmasının ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı. Endeks, en yüksek 2.664,5 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 2.662,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.114,4 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.140,40 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 27.124,88 puanda seyrediyor.







