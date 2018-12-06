banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet Tekin Sarı
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yatırımcı risk algısındaki artışın etkisiyle sert düşüş yaşandı.Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, ABD'nin İran’a yönelik...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yatırımcı risk algısındaki artışın etkisiyle sert düşüş yaşandı.

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada'da tutuklanmasının ardından piyasalarda risk algısı artarken, bu durum piyasalara negatif yansıdı.

Meng'in tutuklanmasına ilişkin talebin ABD'den gelmesi, Çin ile ABD ilişkileri ve ticaret savaşına dair endişeleri de artırdı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.603,13 puanla yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,5 kayıpla 2.610,40 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.307,72 puanla 29 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 1,9'luk gerilemeyle 21.501,62 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 112,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 35.506,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 düşüşle 26.038,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 kayıpla 2.068,69 puanda seyrediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1