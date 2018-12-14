banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Diane Arcas Trabzon
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD ile Çin arasında ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması ve açıklanan makroekonomik veriler, Asya borsaları fiyatlamalarında...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması ve açıklanan makroekonomik veriler, Asya borsaları fiyatlamalarında öne çıktı.

Çin'de kasım sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarken, bu oran yüzde 5,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı. Bir önceki ay da yüzde 5,9 olarak açıklanan sanayi üretiminde aylık bazda yaşanan 0,5 puanlık azalış, büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen üretimde yavaşlamaya işaret etti.

Öte yandan Çin'de kasım ayı perakende satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak piyasadaki yüzde 8,8'lik yükseliş beklentilerini karşılamadı.

Zayıf veriler sonrası Çin İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Çin'in, yüzde 6,5'lik 2018 büyüme hedefini yakalama yolunda ilerlediği ancak ekonominin gelecek yıl daha fazla dış belirsizliklerle karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.600 puan sınırına kadar gerileyerek dünkü kazançlarının tamamını geri verdi. Endeks, kapanışa yakın da yüzde 1,2 azalarak 2.603,2 puan oldu.

Japonya'da ekim sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 arttı. Piyasa beklentileri doğrultusunda artan veriye karşın yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması Nikkei 225 endeksinde düşüşü beraberinde getirdi. Endeks, yüzde 2,02 gerileyerek haftayı 21.374,83 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 113,5 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.069,4 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.916,1 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 26.121,3 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1