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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Geçen hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen Asya piyasaları, ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması ve veri gündeminin zayıf...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen Asya piyasaları, ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması ve veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla yeni haftaya sakin başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, cuma günü yüzde 2,2'lik sert düşüşünün ardından yeni haftada yeniden 21.500 puanın üzerine çıktı ve günü yüzde 0,6 artışla 21.506,88 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 113,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.600-2.573 puan dar bandında seyretmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselerek 2.596,85 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.071,09 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 36.200,95 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 26.111,40 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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