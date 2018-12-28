Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende satışlar yüzde 1,4 arttı. Piyasada söz konusu verinin yüzde 2,1 artması bekleniyordu. Aynı dönemde yüzde 1,4 artan sanayi üretimi ve yüzde 2,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek günü 20.014,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 110,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.505,11 ve en düşük 2.478,32 puanı görmesi sonrasında kapanışa doğru yüzde 0,5 yükselerek 2.494,64 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 36.129,64 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.041,05 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 2.041,04 puanda bulunuyor.







