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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.Uzun bir tatil döneminin ardından bugün işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi,...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Uzun bir tatil döneminin ardından bugün işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, sert düşüş kaydetti. Açılışın ardından gelen satışlarla 19.241,37 puana kadar gerileyen endeksi, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 2,3'lük azalışla 19.561,96 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi, dün 104,7 ile Mart 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 108,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artış ve güçlenen tepki alımlarının etkisiyle kapanışa yakın yüzde 1,9 artarak 2.510,82 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 35.567,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 25.441,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kazançla 2.010,25 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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