Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik devam ederken, Çin ve Japonya'da açıklanan veriler piyasalarda satış baskısı yarattı.

Japonya'da ekonomik aktiviteye ilişkin sinyal veren öncü göstergeler endeksi kasımda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 99,3'e geriledi. Endeksteki düşüşün yanı sıra yenin dolar karşısında güçlenmesi de başta ihracatçı şirket hisseleri olmak üzere pay piyasasında düşüşleri beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,29 düşüşle 20.163,80 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi aralıkta bir önceki yılık aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı. Üretici enflasyonunun yüzde 1,6'lık artış yönündeki piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması, yavaşlayan ekonomik büyüme beklentilerini vurguladı.

Veri sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.531,66 puana kadar gerilemesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,4 azalarak 2.535,10 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 36.138,93 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.063,28 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 26.489,56 puanda bulunuyor.



