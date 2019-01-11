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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, kasımda cari işlemler fazlası 757,2 milyar...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, kasımda cari işlemler fazlası 757,2 milyar yenle beklentilerin üzerinde açıklanırken, bu dönemde dış ticaret açığı 559,1 milyar yenle piyasa öngörülerinin altında kaldı. Öte yandan ülkede hane halkı harcamaları kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Veriler sonrasında dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 108,4 seviyelerinde dengelenirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,97 artışla 20.359,70 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.554,79 ve en düşük 2.533,36 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazanarak 2.553,83 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 35.925,66 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 26.651,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.075,57 puanda bulunuyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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