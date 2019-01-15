Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon food istanbul
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Çin'de dün negatif dış ticaret verilerinin ardından yetkililerin ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceğini açıklaması pay piyasalarını pozitif...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de dün negatif dış ticaret verilerinin ardından yetkililerin ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceğini açıklaması pay piyasalarını pozitif etkiledi.

Gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 2.550 puanı aşarken, kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.568,45 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın da katkısıyla günü yüzde 1 yükselişle 20.555,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 36.205,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 yükselişle 26.768,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.097,18 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1