İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın son işlem gününde pozitif seyretti.

Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin ocakta yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,97 artışla 20.773,56 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39 kazançla 2.601,72 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,52 değer kazancıyla 2.177,73 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 primle 36.381,72 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,47 artışla 27.515,66 puanda seyrediyor.

Geçen ay ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı ve üyelerinden gelen ve sıkı para politikalarının gevşetilebileceği şeklinde algılanan güvercin açıklamalar, dün itibarıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin söylemleri ile Avrupa tarafında da kendini göstermeye başlamış oldu.

Analistler, piyasaların genişlemeci politikaları pozitif karşıladığını, ancak ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve ticaret savaşı ile Brexit belirsizliklerinin, borsaların boğa piyasası önündeki en önemli engeller olduğunu ifade etti.



