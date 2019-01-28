Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya süpermarket
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde negatif seyretti. Yenin dolar karşısında değerlenmesinin negatif etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,60 azalışla 20,649,00 puandan tamamladı.Çin'de Şanghay...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde negatif seyretti.

Yenin dolar karşısında değerlenmesinin negatif etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,60 azalışla 20,649,00 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 kayıpla 2.596.98 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.177,30 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 azalışla 35.723,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,02 kayıpla 27.563,49 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de federal hükümetin geçici süreyle açılması ile bu hafta yoğun bir veri akışı olacağını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1