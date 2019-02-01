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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Çin'de Caixin ile Markit iş birliğinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta önceki aya göre 1,4 puan azalara 48,3'e...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de Caixin ile Markit iş birliğinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta önceki aya göre 1,4 puan azalara 48,3'e geriledi. Negatif veriye karşın, Çinli yetkililerin ABD ile ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağladıklarını açıklaması, pay piyasalarını destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.618,23 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta işsizlik oranı yüzde 2,4 ile piyasa beklentileri doğrultusunda açıklandı. Ülkede nihai imalat PMI ise ocakta 2,3 puan azalarak 50,3'e geriledi.

Veri sonrasında Nikkei 225 endeksi 0,1 yükselerek 20.788,39 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 109,0 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 primle 36.661,2 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.895,59 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.203,46 puanda seyrediyor.



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