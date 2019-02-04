Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin türk-is
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya tarafında birçok borsada tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel finans piyasalarını desteklemeye...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya tarafında birçok borsada tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel finans piyasalarını desteklemeye devam ederken, Asya tarafında Çin, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.883,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise en düşük 36.273,7 ve en yüksek 36.456,2 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,4 azalarak 36.336,2 puan oldu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1