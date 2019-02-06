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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları alış ağırlıklı seyretti.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 20.874,06 puandan tamamladı. Hindistan'da...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları alış ağırlıklı seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 20.874,06 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,79 kazançla 36.905,74 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesinin hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olsa da piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini belirtti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün ayrıca, Tayland Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,75'te bıraktı.

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Asya BorsalarıPiyasalar
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