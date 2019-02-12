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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.ABD ile Çin arasında 1 Mart'ta dolacak "ticaret ateşkesi" süreci, iki ülke yetkililerinin Çin'in başkenti Pekin'de görüşmelere...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında 1 Mart'ta dolacak "ticaret ateşkesi" süreci, iki ülke yetkililerinin Çin'in başkenti Pekin'de görüşmelere başlamasıyla devam ediyor. Piyasalarda iki ülke arasında anlaşma sağlanacağı iyimserliğinin hakim olduğu görülürken, bu durum ülke pay piyasalarına pozitif yansıdı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi dünkü yükselişine bugün de devam etti ve kapanışa yakın yüzde 0,7 artarak 2.671,89 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü tatilin ardından bugün yüzde 2,6 ile hızlı yükseldi ve günü 20.864,21 puanla son 6 günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi 28.140,6 puanla yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.190,47 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 36.318,79 puanda bulunuyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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