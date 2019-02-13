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Asya borsaları

- ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3 ayın en yüksek seviyesini gördü

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Pekin'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda süreyi uzatabileceğini" söylemesi, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.700 puanı aştı ve 2.727,07 puanla 10 Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endek kapanışa yakın yüzde 2,1 artarak 2.726,64 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, risk iştahındaki artışla 21.000 kritik direncini kırdı ve günü yüzde 1,3'lük kazançla yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 21.144,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 110,6 seviyesinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.201,48 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 28.517,66 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi düşüşünü 4'üncü güne taşıdı ve yüzde 0,7 azalışla 36.153,62 puana geriledi.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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