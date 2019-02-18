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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptığı açıklamada Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptığı açıklamada Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını ve 1 Mart'ta dolacak ticaret ateşkesinin süresinin uzatılabileceğini söylemesi yatırımcıların risk iştahını artırırken, müzakereler, bu hafta Washington'da gerçekleştirilecek toplantılarla devam edecek.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,6 artarak 2.751,79 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, iki ayın en yüksek seviyesi olan 21.306,36 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,8 artışla 21.281,85 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Asya borsalarından negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 35.573,77 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 28.380,51 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 kazançla 2.210,9 puanda bulunuyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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