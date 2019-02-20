Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Efeler gastroweekend F-MAX Trabzon mersin
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“
10 ayın zirvesini gördü
10 ayın zirvesini gördü
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde, Çin'den talep edilen başlıklar arasında stabil yuan kuru konusunun da bulunduğu ve bu başlığın her iki tarafın...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde, Çin'den talep edilen başlıklar arasında stabil yuan kuru konusunun da bulunduğu ve bu başlığın her iki tarafın da nihai kararında etkili olacağı haberleri, Şanghay borsasında dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde 2.739 ve 2.767 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 2.759,10 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ithalat yüzde 0,6 ve ihracat yüzde 8,4 geriledi. İhracat ve ithalattaki düşüş karşısında ülkede 1,4 trilyon yenle 5 yılın en büyük dış ticaret açığı kaydedildi.

Negatif dış ticaret verilerine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 yükselişle 21.431,49 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.533,85 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kazançla 28.500,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.229,76 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5