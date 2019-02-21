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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün açıklanan toplantı tutanaklarında "güvercin duruşun devam edeceğini" ortaya koyması ve Çin ile ABD arasında yürütülen...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün açıklanan toplantı tutanaklarında "güvercin duruşun devam edeceğini" ortaya koyması ve Çin ile ABD arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde tarafların anlaşması, zor konularda ilerleme kaydettiğine dair haberler piyasaları destekledi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 2.763,45 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.553,35 puanla 10 haftanın en yüksek seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 primle 21.487,96 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 35.883,86 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 28.590,50 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.228,64 puanda bulunuyor.



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