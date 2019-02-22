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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.ABD ve Avrupa'da dün açıklanan zayıf ekonomik verilerin küresel yavaşlamaya ilişkin tedirginlikleri artırması hisse senedi piyasalarında satış...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan zayıf ekonomik verilerin küresel yavaşlamaya ilişkin tedirginlikleri artırması hisse senedi piyasalarında satış baskısı yarattı.

Asya borsalarında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri kapsamında ABD Başkanın Donald Trump'ın Çinli yetkililerle görüşebileceğine dair pozitif haberlerin söz konusu satış baskısını dengelediği ve dalgalı bir seyrin izlendiği görüldü.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak günün 2.788,10 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 21.348,7 ve en yüksek yüzde 21.451,2 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,2 azalışla 21.425,51 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 35.822,10 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 28.650,3 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.230,50 puanda bulunuyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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