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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artıran açıklamalarıyla pozitif seyretti.Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 5,5...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artıran açıklamalarıyla pozitif seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 5,5 artışla 8 ayın en yüksek seviyesi olan 2.957,34 puanı gördü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 kazançla 21.528,23 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.232,56 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 artışla 36.008,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,50 primle 28,950,50 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği yönündeki açıklamaları sonrası bu hafta konuyla ilgili haberlerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

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