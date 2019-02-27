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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yinelemesinin ardından Hindistan hariç bugün pozitif bir seyir izledi.Japonya'da...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yinelemesinin ardından Hindistan hariç bugün pozitif bir seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,50 artışla 21.556,51 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 kazançla 2.234,79 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,07 değer kazancıyla 2.943,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,35 primle 28.873,90 puanda seyrediyor.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasıyla Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 35.840,84 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşmasının takip edileceğini belirtti.

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